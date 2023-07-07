Управління ООН з прав людини виступило проти надання Україні касетних боєприпасів

Управління ООН з прав людини в Женеві відреагувало на повідомлення про можливе постачання касетних боєприпасів із США до України. Там заявили, що виступають проти використання касетних боєприпасів, пише Bild.
Офіс закликав росію та Україну приєднатися до Конвенції про касетні боєприпаси, що забороняє використання, виробництво та передачу певних типів звичайних касетних боєприпасів. Її підписали понад 100 країн. Німеччина є підписантом, але США ні, зазначає видання.
Раніше газета The Washington Post повідомила, що США мають намір у рамках нового пакету озброєнь передати Україні касетні боєприпаси.
Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок у п'ятницю, 7 липня, після повідомлень, що Вашингтон планує надати Києву цю зброю, заявила, що Німеччина не схвалює надсилання касетних боєприпасів до України.
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