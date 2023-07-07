Управління ООН з прав людини виступило проти надання Україні касетних боєприпасів

18:14 07 липня Київ, Україна

Управління ООН з прав людини в Женеві відреагувало на повідомлення про можливе постачання касетних боєприпасів із США до України. Там заявили, що виступають проти використання касетних боєприпасів, пише Bild.
"Такі боєприпаси вбивають і калічать людей ще довго після завершення конфлікту. Тому їхнє використання має бути негайно припинено", - заявила прессекретарка офісу в Женеві у п'ятницю, 7 липня.
Офіс закликав росію та Україну приєднатися до Конвенції про касетні боєприпаси, що забороняє використання, виробництво та передачу певних типів звичайних касетних боєприпасів. Її підписали понад 100 країн. Німеччина є підписантом, але США ні, зазначає видання.

Раніше газета The Washington Post повідомила, що США мають намір у рамках нового пакету озброєнь передати Україні касетні боєприпаси.

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок у п'ятницю, 7 липня, після повідомлень, що Вашингтон планує надати Києву цю зброю, заявила, що Німеччина не схвалює надсилання касетних боєприпасів до України.