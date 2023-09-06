Uniqa продає свою частку у російській "Райффайзен Життя" на знак солідарності з Україною

Австрійська страхова компанія Uniqa продає свою частку у російській "Райффайзен Життя" російській страховій компанії "Ренесанс Життя". Інші 25%, якими володіє Райффайзенбанк, що належить групі Raiffeisen Bank International, також буде продано російській компанії.
Як повідомив член правління Uniqa Вольфганг Кіндл, рішення про продаж було ухвалено на знак солідарності з Україною.
Як повідомив член правління Uniqa Вольфганг Кіндл, рішення про продаж було ухвалено на знак солідарності з Україною.
Uniqa повністю припинила будь-які нові ділові операції в росії відразу після початку війни. Минулого року компанія разом із партнером із спільного підприємства Райффайзенбанком розглядала всі варіанти для подальшої долі бізнесу.
Продаж компанії здійснюється відповідно до процедур та обмежень, встановлених російською владою. Ціна угоди не розголошується.
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