Uniqa продає свою частку у російській "Райффайзен Життя" на знак солідарності з Україною

19:12 24 серпня Київ, Україна

Австрійська страхова компанія Uniqa продає свою частку у російській "Райффайзен Життя" російській страховій компанії "Ренесанс Життя". Інші 25%, якими володіє Райффайзенбанк, що належить групі Raiffeisen Bank International, також буде продано російській компанії.

Як повідомив член правління Uniqa Вольфганг Кіндл, рішення про продаж було ухвалено на знак солідарності з Україною.
 
"Ми засуджуємо війну в Україні та вважаємо, що важливо показати нашу солідарність з українським народом", - сказав Кіндл.
 
Uniqa повністю припинила будь-які нові ділові операції в росії відразу після початку війни. Минулого року компанія разом із партнером із спільного підприємства Райффайзенбанком розглядала всі варіанти для подальшої долі бізнесу.
 
"Ми дійшли висновку, що продаж компанії є найкращим рішенням для всіх сторін", - зазначив Кіндл.
 
Продаж компанії здійснюється відповідно до процедур та обмежень, встановлених російською владою. Ціна угоди не розголошується.