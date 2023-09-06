Uniqa продає свою частку у російській "Райффайзен Життя" на знак солідарності з Україною

19:12 24 серпня Київ, Україна





Як повідомив член правління Uniqa Вольфганг Кіндл, рішення про продаж було ухвалено на знак солідарності з Україною. Австрійська страхова компанія Uniqa продає свою частку у російській "Райффайзен Життя" російській страховій компанії "Ренесанс Життя". Інші 25%, якими володіє Райффайзенбанк, що належить групі Raiffeisen Bank International, також буде продано російській компанії.Як повідомив член правління Uniqa Вольфганг Кіндл, рішення про продаж було ухвалено на знак солідарності з Україною.

"Ми засуджуємо війну в Україні та вважаємо, що важливо показати нашу солідарність з українським народом", - сказав Кіндл.

Uniqa повністю припинила будь-які нові ділові операції в росії відразу після початку війни. Минулого року компанія разом із партнером із спільного підприємства Райффайзенбанком розглядала всі варіанти для подальшої долі бізнесу.

"Ми дійшли висновку, що продаж компанії є найкращим рішенням для всіх сторін", - зазначив Кіндл.

Продаж компанії здійснюється відповідно до процедур та обмежень, встановлених російською владою. Ціна угоди не розголошується.