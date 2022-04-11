Помер легендарний радянський артист Армен Джигарханян

14:36 14 листопада Київ, Україна

Не стало легенди радянського кіно, знаменитого вірменина і улюбленця глядачів, артиста Армена Джигарханяна. Армен Борисович помер в лікарні. Як стало відомо, причиною смерті стала зупинка серця на тлі хвороби нирок і набряку організму. Про це, посилаючись на джерело з оточення актора, повідомило сьогодні, 14 листопада, ТАСС.

"Попередньо, причиною смерті Армена Борисовича стала зупинка серця через хворобу нирок і набряк організму на тлі інших хронічних захворювань", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомив Інтерфаксу друг артиста Артур Согомонян, Джигарханяна поховають на Ваганьковському кладовищі.

"Прощання пройде у вівторок о 12 годині в театрі Джигарханяна, якщо дозволить влада, поки це попередня інформація, ми намагаємося отримати дозвіл. Поховають на Ваганьковському кладовищі, де дочка Армена Борисовича", - розповів він.

Джигарханян помер на 86 році життя. В останні роки він мав проблеми зі здоров'ям. У квітні 2018 року актор був госпіталізований через проблеми з серцем. 26 квітня Джигарханян був госпіталізований з інфарктом і впав в кому, але пізніше вийшов з неї.

Армен Джигарханян є Народним артистом СРСР і лауреатом двох Державних премій Вірменської РСР.

Фільмографія Джигарханяна налічує понад 200 картин.