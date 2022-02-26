Помер відомий модельєр і засновник будинку моди Kenzo

У Парижі в неділю через ускладнення, викликані COVID-19, у віці 81 року помер Кензо Такада, японський дизайнер і засновник модного будинку Kenzo.
Про це повідомив представник Takada K-3.
У 1970 році Такада приголомшив Париж дебютом своєї однойменної модної лінії. Проданий зі свого першого бутика, названого Jungle Jap, його дизайн був хаотичною сумішшю яскравих кольорів і невідповідних принтів, на створення яких його надихнули подорожі по всьому світу.
Дизайнер відкрив свій флагманський магазин на Паризькій площі Віктуар у 1976 році. Протягом наступних трьох десятиліть він отримав безліч нагород і досягнень, в тому числі його обличчя було на безлічі обкладинок журналів, він запустив парфумерну імперію, а у 1993 році бренд став частиною розкішного конгломерату LVMH.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі