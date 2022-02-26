Помер відомий модельєр і засновник будинку моди Kenzo

06:42 05 жовтень Київ, Україна

У Парижі в неділю через ускладнення, викликані COVID-19, у віці 81 року помер Кензо Такада, японський дизайнер і засновник модного будинку Kenzo.



Про це повідомив представник Takada K-3.

"З величезним сумом бренд Kenzo оголошує про втрату свого знаменитого художнього керівника Кензо Такада. Всесвітньо відомий дизайнер помер 4 жовтня 2020 року через ускладнення, пов'язані з COVID-19, у віці 81 року в лікарні в Нейї-сюр-Сен, Франція", - йдеться в заяві.

У 1970 році Такада приголомшив Париж дебютом своєї однойменної модної лінії. Проданий зі свого першого бутика, названого Jungle Jap, його дизайн був хаотичною сумішшю яскравих кольорів і невідповідних принтів, на створення яких його надихнули подорожі по всьому світу.