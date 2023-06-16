Помер колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі

11:57 12 червня Київ, Україна

У міланській лікарні Сан-Раффаеле, у віці 86 років, пішов з життя лідер найбільшої правої партії Forza Italia, тричі прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі.

Про це повідомляють італійські ЗМІ.

Берлусконі повернувся до міланської клініки "Сан-Раффаеле" минулої п'ятниці після тривалої 45-денної госпіталізації. У квітні політика було госпіталізовано з легеневою інфекцією, пов'язаною з хронічною лейкемією.



Берлусконі тричі обіймав посаду прем'єр-міністра. В останні роки його здоров'я значно погіршилося: він переніс операцію на серці, подолав рак простати та часто відвідував лікарні після зараження COVID-19 та розвитку двосторонньої пневмонії у 2020 році.

Італійський політик та великий підприємець. Обіймав посаду прем'єр-міністра Італії у 1994, 2001–2006 та 2008-2011 роках. Медіамагнат, власник холдингу Fininvest, який об'єднав близько 150 компаній, що діють практично у всіх сферах життя італійців, зокрема футбольного клубу "Мілан". Найбагатший житель Італії (25 місце у списку найбагатших людей планети за версією журналу Forbes за 2005 рік).