Помер аргентинський футболіст Дієго Марадона

19:19 25 листопада Київ, Україна

Дієго Марадона - легендарний футболіст, кращий спортсмен XX століття в Аргентині, помер у віці 60 років від зупинки серця.

На початку листопада Марадона був госпіталізований з крововиливом в мозок, 11 листопада його виписали. 25 листопада повідомили, що аргентинець переніс зупинку серця і був доставлений в лікарню у важкому стані.



У 1999 році Марадона був визнаний кращим спортсменом XX століття в Аргентині. Він - автор голу у ворота збірної Англії, який отримав назву "Гол століття" і був визнаний найкращим голом в історії чемпіонатів світу; в тій же грі забив м'яч рукою, цей випадок відомий як "Рука Бога".





Марадона є почесним громадянином Буенос-Айреса. Іменем Дієго названий стадіон клубу "Архентінос Хуніорс".

Марадона йшов зі спорту через наркотичну залежність. Крім того, спортсмен був замішаний в декількох судових розглядах, включаючи арешт в квітні 1991 року за зберігання кокаїну і дворічний умовний термін, отриманий ним в 1999 році за стрілянину з пневматичної гвинтівки по журналістах влітку 1994 року.



Після завершення кар'єри гравця Марадона працював телекоментатором на каналах Аргентини та Італії. З червня 2005 по серпень 2006 року був віцепрезидентом футбольної комісії клубу "Бока Хуніорс". Знявся в декількох фільмах.



З жовтня 2008 року по липень 2010 року Марадона працював головним тренером збірної Аргентини, з якою дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу 2010 року.