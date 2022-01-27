Помер американський актор - зірка "Історії жахів" Стіві Лі

13:38 11 вересень Київ, Україна

Багато хто знав його, а ще більше глядачів запам'ятали його неповторне обличчя. Він був зіркою реслінга під псевдонімом Маріонетка Психо Гном, американський актор, герой "Американської історії жахів". Несподівана смерть наздогнала відомого американського актора Стіві Лі. Актор помер у віці 54 років, пише Daily Star.

Артист помер у своєму будинку ще 9 вересня.

Стіві Лі починав свою кар'єру в реслінгу під псевдонімом Маріонетка Психо Гном.

"Багато хто його любив, друзі були його сім'єю, шанувальники любили, але у нього залишився лише його брат Джим", - розповів представник організації Impact Wrestling.

Стіві Лі з'являвся в численних телешоу та знявся в стрічках Оз: Великий і Жахливий, Американська історія жахів, Бейб, Диваки, Американський пиріг: Гола миля.

До цього повідомлялося, що померла зірка Гри престолів Дайана Рігг. У неї була онкологія.

Раніше ми писали про смерть легенди електронної музики Саймеона Кокса. Його музикою заслуховувалися Джимі Хендрікс і Джон Леннон.