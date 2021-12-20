Ультраправий телеведучий має намір стати президентом Франції

19:04 01 грудень Київ, Україна

У Франції колишній телеведучий ультраправих поглядів Ерік Земмур має намір балотуватися на посаду глави держави наступного року.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на відеозвернення Земмура.



У своєму відеозверненні Земмур перерахував своїх попередників, серед яких назвав Жанну д'Арк, Наполеона Бонапарта та Шарля де Голля. Своє відео він записав у стилі радіовиступів де Голля під час Другої світової.

“Більше немає часу реформувати Францію, настав час рятувати її. Саме тому я вирішив піти на вибори”, – заявив Земмур.

Він зазначив, що Франція перебуває під "смертельною загрозою" і в процесі зникнення через імміграцію.



Також Земмур заявив своїм шанувальникам, що за його підтримку їх, ймовірно, називатимуть расистами, а про нього "говоритимуть найжахливіші речі".



За даними AP, 63-річного Земмура неодноразово звинувачували в расизмі. Незважаючи на це, він залишається одним із найпопулярніших кандидатів. Зокрема, згідно з останніми опитуваннями, Земмур може пройти у другий тур разом із нинішнім президентом Франції Еммануелем Макроном.



Раніше Еріка Земмура звинуватили у расистських висловах через його заяву про мігрантів.