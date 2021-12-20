Ультраправий телеведучий має намір стати президентом Франції

У Франції колишній телеведучий ультраправих поглядів Ерік Земмур має намір балотуватися на посаду глави держави наступного року.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на відеозвернення Земмура.
У своєму відеозверненні Земмур перерахував своїх попередників, серед яких назвав Жанну д'Арк, Наполеона Бонапарта та Шарля де Голля. Своє відео він записав у стилі радіовиступів де Голля під час Другої світової.
У своєму відеозверненні Земмур перерахував своїх попередників, серед яких назвав Жанну д'Арк, Наполеона Бонапарта та Шарля де Голля. Своє відео він записав у стилі радіовиступів де Голля під час Другої світової.
Він зазначив, що Франція перебуває під "смертельною загрозою" і в процесі зникнення через імміграцію.
Також Земмур заявив своїм шанувальникам, що за його підтримку їх, ймовірно, називатимуть расистами, а про нього "говоритимуть найжахливіші речі".
За даними AP, 63-річного Земмура неодноразово звинувачували в расизмі. Незважаючи на це, він залишається одним із найпопулярніших кандидатів. Зокрема, згідно з останніми опитуваннями, Земмур може пройти у другий тур разом із нинішнім президентом Франції Еммануелем Макроном.
Раніше Еріка Земмура звинуватили у расистських висловах через його заяву про мігрантів.
Також Земмур заявив своїм шанувальникам, що за його підтримку їх, ймовірно, називатимуть расистами, а про нього "говоритимуть найжахливіші речі".
За даними AP, 63-річного Земмура неодноразово звинувачували в расизмі. Незважаючи на це, він залишається одним із найпопулярніших кандидатів. Зокрема, згідно з останніми опитуваннями, Земмур може пройти у другий тур разом із нинішнім президентом Франції Еммануелем Макроном.
Раніше Еріка Земмура звинуватили у расистських висловах через його заяву про мігрантів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі