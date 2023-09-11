Вулиці португальського міста Анадія затопило вином

У португальському місті Анадія вранці 10 вересня вулиці затопило вином. Це сталося після того, як вибухнули дві цистерни, які належали винокурні Destilaria Levira.
Як пишуть португальські ЗМІ, рятувальникам вдалося вичерпати вино і доставити його на очисну станцію, не давши рідині досягти річки Сертіма та спричинити екологічну катастрофу. Причини інциденту також з'ясовують компетентні органи. Економічні збитки місту та заводу поки не підрахували. Але компанія вже взяла на себе відповідальність за завдану жителям Анадії шкоду.
У соцмережах місцеві жителі ділилися відео з вином, яке текло вулицями Анадії як річки.
Verdadeiro rio de vinho em Anadia.— _o_cabra_da_peste (@nuno_mar) September 11, 2023
Calamidade! pic.twitter.com/LejLz17XuK
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