Укрзалізниця відкрила дві ділянки залізничного сполучення з Румунією

15:55 30 серпня Київ, Україна

Укрзалізниця завершила реконструкцію та відкрила дві ділянки залізничного сполучення з Румунією: Рахів – Берлебаш – держкордон та Тересва – держкордон.

Про це повідомляє пресслужба компанії у вівторок, 30 серпня.



Вказано, що в рамках реалізації проєкту відновлено 19,3 км від Рахова до державного кордону та 1,1 км від державного кордону до Тересви.

"Ці дві ділянки стануть третьою та четвертою стиками на кордоні з Румунією – нашому найбільш завантаженому напрямку. Їхнє відкриття дозволить відправляти додаткові шість пар вантажних поїздів на день. Це додаткові 3,5 млн тонн вантажів на рік", – сказав голова правління УЗ Олександр Камишин.

Ці дві ділянки також відкривають перспективу нових пасажирських напрямків між Ужгородом, Івано-Франківськом та Чернівцями, а також міжнародних маршрутів між українськими та румунськими містами.



Ділянка Рахів – Берлебаш була закрита для руху поїздів у 2011 році, а Тересва – держкордон – у 2007 році. Вони розташовані у складній місцевості: дуже вузька долина річки Тиса, понад 100 штучних споруд, включаючи тунель, металеві, залізобетонні та кам'яні мости.

В рамках реалізації проєкту також оновлено фасад та прилеглі території на станціях Рахів та Берлебаш, встановлено огорожу митної зони на станції Рахів. Побудовано 60-метрову пасажирську платформу в селищі Ділове та 30-метрову технологічну платформу безпосередньо на держкордоні.



Наразі Укрзалізниця веде переговори з Румунією, щоб відновити залізничні колії на території сусідньої країни. Після цього між країнами буде відкрито пункт пропуску Берлебаш – Валя-Вишеулуй. Це дозволить суттєво розвантажити наявні пункти пропуску Вадул-Сірет – Дорнешти та Дьяково – Халмеу.