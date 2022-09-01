Укрзалізниця відкрила дві ділянки залізничного сполучення з Румунією

Укрзалізниця завершила реконструкцію та відкрила дві ділянки залізничного сполучення з Румунією: Рахів – Берлебаш – держкордон та Тересва – держкордон.
Про це повідомляє пресслужба компанії у вівторок, 30 серпня.
Вказано, що в рамках реалізації проєкту відновлено 19,3 км від Рахова до державного кордону та 1,1 км від державного кордону до Тересви.
Вказано, що в рамках реалізації проєкту відновлено 19,3 км від Рахова до державного кордону та 1,1 км від державного кордону до Тересви.
Ці дві ділянки також відкривають перспективу нових пасажирських напрямків між Ужгородом, Івано-Франківськом та Чернівцями, а також міжнародних маршрутів між українськими та румунськими містами.
Ділянка Рахів – Берлебаш була закрита для руху поїздів у 2011 році, а Тересва – держкордон – у 2007 році. Вони розташовані у складній місцевості: дуже вузька долина річки Тиса, понад 100 штучних споруд, включаючи тунель, металеві, залізобетонні та кам'яні мости.
В рамках реалізації проєкту також оновлено фасад та прилеглі території на станціях Рахів та Берлебаш, встановлено огорожу митної зони на станції Рахів. Побудовано 60-метрову пасажирську платформу в селищі Ділове та 30-метрову технологічну платформу безпосередньо на держкордоні.
Наразі Укрзалізниця веде переговори з Румунією, щоб відновити залізничні колії на території сусідньої країни. Після цього між країнами буде відкрито пункт пропуску Берлебаш – Валя-Вишеулуй. Це дозволить суттєво розвантажити наявні пункти пропуску Вадул-Сірет – Дорнешти та Дьяково – Халмеу.
Наразі Укрзалізниця веде переговори з Румунією, щоб відновити залізничні колії на території сусідньої країни. Після цього між країнами буде відкрито пункт пропуску Берлебаш – Валя-Вишеулуй. Це дозволить суттєво розвантажити наявні пункти пропуску Вадул-Сірет – Дорнешти та Дьяково – Халмеу.
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