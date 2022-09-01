Зміцнення військової співпраці: Казахстан та Туреччина уклали союз військових розвідок

09:21 11 серпня Київ, Україна

Казахстан та Туреччина продовжують розширювати свою військову співпрацю. Уряди країн затвердили протокол про взаємний обмін розвідувальною та військовою інформацією.

Про це повідомляє zakon.kz.



Згідно з документом, обмін здійснюватиметься на зустрічах військового персоналу та дипломатичними каналами. Він охоплюватиме моніторинг розвитку військово-політичної обстановки, а також передачу відомостей про загрози безпеці двох країн. Інформація, яка підлягає обміну, окрім письмових документів, також може включати CD, DVD, фільми, фотографії, слайди та електронні документи, що випливає з протоколу.



Союз військових розвідок, який дозволить Казахстану отримати доступ до інформації від країни НАТО, стане продовженням угоди про оборонне співробітництво, яку президент Касим-Жомарт Токаєв уклав з Реджепом Ердоганом у травні під час офіційного візиту до Анкари. Там же на переговорах глав Міноборони Руслана Жаксиликова та Хулусі Акара було досягнуто домовленості про будівництво в Казахстані заводу турецьких безпілотників ANKA.



Лінія збирання та технічного обслуговування дронів з'явиться на базі дочірньої компанії Kazakhstan Engineering, що зробить Казахстан першою зарубіжною країною, що випускає турецькі БПЛА.



Місяцем раніше до Казахстану приїжджав міністр оборони Китаю Вей Фенхе, і за підсумками його візиту також було досягнуто домовленості про зміцнення військової співпраці двох країн.



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