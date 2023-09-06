Зміцнення оборони: Польща відправить додаткові військові сили до кордону з білоруссю

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік заявив, що до кордону з білоруссю планують відправити ще дві тисячі військових, повідомляє Польське агентство новин.
За словами чиновника, зараз кордон обороняють близько двох тисяч бійців, проте головнокомандувач прикордонної служби Польщі звернувся з проханням про додаткову тисячу військових.
За словами чиновника, зараз кордон обороняють близько двох тисяч бійців, проте головнокомандувач прикордонної служби Польщі звернувся з проханням про додаткову тисячу військових.
Як додав заступник голови польського МВС, солдати прибудуть на кордон протягом наступних двох тижнів та допомагатимуть прикордонникам у Підляському та Люблінському воєводствах.
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