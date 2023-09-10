Український та російський президенти очима колишнього президента США

Виступаючи у відеочаті під час "Ялтинської конференції", що відбулася 8-9 вересня в Києві, Джордж Буш-молодший, який був президентом США в 2001-2009 роках, дав дуже чіткі характеристики українському президенту Володимиру Зеленському та російському володимиру путіну.
Буш згадав, як глава кремля володимир путін образив його і глузував з його улюбленого собаки.
“Він побачив мого тер'єра і сказав: “Хіба це собака?” Потім у москві він запропонував показати свого собаку. Я погодився, і він показав великого собаку, сказавши, що той легко впорається з моїм. Я був здивований і сказав, що це мене ображає. На що путін тільки запитав: «Чому?» - розповів Буш.
На думку експрезидента США, ця історія добре ілюструє характер путіна.
"Він завжди хоче демонструвати свою силу. Водночас він вважав росію ослабленою державою і тому був ображений на весь світ", - каже Буш.
Колишній лідер Америки заявив, що зміг побачити натуру путіна.
"Він був інфікований владою та потягом до грошей", - сказав Буш.
Характеризуючи володимира путіна, він заявив, що той будує нову імперію, а тому на вторгненні в Україну може не зупинитися.
"Якщо путін піде далі, тоді США доведеться допомагати таким країнам як Польща, Литва та Латвія", - зазначив він.
У той самий час Джордж Буш-молодший заявив, що президент України Володимир Зеленський настільки "жорсткий", що міг бути з Техасу.
"Він жорсткий чувак, він справжній техасець", - заявив Буш, який виріс у Техасі.
Буш наголосив, що ситуація в Україні має значення для безпеки США.
"США мають підтримувати таких людей як Зеленський, коли вони демонструють мужність", - наголосив експрезидент.
Незважаючи на це, на думку Буша, згодом все важче і важче переконувати американців, що допомога Україні відповідає їхнім інтересам.
"Передусім Україні потрібно боротися з корупцією. Останні перестановки в уряді показали мені, що Зеленський хоче це зробити", - сказав Буш.
Раніше колишній президент США Джордж Буш назвав президента України Володимира Зеленського "Вінстоном Черчиллем нашого часу".
Буш згадав, як глава кремля володимир путін образив його і глузував з його улюбленого собаки.
“Він побачив мого тер'єра і сказав: “Хіба це собака?” Потім у москві він запропонував показати свого собаку. Я погодився, і він показав великого собаку, сказавши, що той легко впорається з моїм. Я був здивований і сказав, що це мене ображає. На що путін тільки запитав: «Чому?» - розповів Буш.
На думку експрезидента США, ця історія добре ілюструє характер путіна.
"Він завжди хоче демонструвати свою силу. Водночас він вважав росію ослабленою державою і тому був ображений на весь світ", - каже Буш.
Колишній лідер Америки заявив, що зміг побачити натуру путіна.
"Він був інфікований владою та потягом до грошей", - сказав Буш.
Характеризуючи володимира путіна, він заявив, що той будує нову імперію, а тому на вторгненні в Україну може не зупинитися.
"Якщо путін піде далі, тоді США доведеться допомагати таким країнам як Польща, Литва та Латвія", - зазначив він.
У той самий час Джордж Буш-молодший заявив, що президент України Володимир Зеленський настільки "жорсткий", що міг бути з Техасу.
"Він жорсткий чувак, він справжній техасець", - заявив Буш, який виріс у Техасі.
Буш наголосив, що ситуація в Україні має значення для безпеки США.
"США мають підтримувати таких людей як Зеленський, коли вони демонструють мужність", - наголосив експрезидент.
Незважаючи на це, на думку Буша, згодом все важче і важче переконувати американців, що допомога Україні відповідає їхнім інтересам.
"Передусім Україні потрібно боротися з корупцією. Останні перестановки в уряді показали мені, що Зеленський хоче це зробити", - сказав Буш.
Раніше колишній президент США Джордж Буш назвав президента України Володимира Зеленського "Вінстоном Черчиллем нашого часу".
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