Українських підлітків жорстоко побили в Ірландії - ЗМІ

09:03 27 серпня Київ, Україна

В ірландському місті Маллінгар українець-підліток потрапив до лікарні після побиття. Про це повідомляє видання Westmeath Independent.

Як зазначено, 14-річний хлопчик зазнав перелому щелепи під час нападу групи осіб, йому довелося перенести операцію в Дубліні.

Зазначається, що частина тих, хто бив, була ірландцями, а частина - "або латишами, або литовцями". Сім'я побитого підлітка, яка приїхала до Ірландії у квітні, вважає, що їхній син став мішенню, бо він – українець.

Сам хлопчик і 15-річна українка, яка знаходилася з ним, заявляють, що під час бійки нападники вигукували: "Ідіть додому, українці" та "путін - король".

За інформацією WI після того, як цей інцидент оприлюднили, з'явилися заяви про те, що в місті відбувалися й інші напади на українських підлітків.

Як повідомлялося, у Німеччині двох чоловіків звинувачують у жорстокому зґвалтуванні 18-річної біженки з України.