Українських пацієнтів лікують у лікарнях у всій Європі

19:22 03 червня Київ, Україна

Для надання невідкладної медичної допомоги 500 громадян України було перевезено до клінік по всій Європі.

Такі дані подала Єврокомісія, пише Euractiv.



Пацієнти були відправлені до лікарень Бельгії, Німеччини, Данії, Іспанії, Франції, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Румунії та Швеції для отримання необхідного лікування.



Комісія заявила, що переміщення здійснюються через Механізм солідарності, систему медичних трансферів у рамках Механізму цивільного захисту ЄС.



Через Систему раннього попередження та реагування (EWRS) також було передано медичні карти пацієнтів.