Українських біженців у Шотландії поселять на круїзних лайнерах

15:51 02 вересня Київ, Україна

Круїзні лайнери MS Ambition та MS Victoria почнуть використовувати для тимчасового розселення українських біженців.



MS Ambition перебуватиме у порту шотландського міста Глазго, а MS Victoria – у шотландській столиці Единбурзі.



Про це повідомляє ВВС.



У повідомленні сказано, що лайнер MS Ambition здатний прийняти 1750 людей у 714 кабінах. Судно перебуватиме на якорі шість місяців, тож поселенці зможуть залишити його у будь-який час.



Зазначимо, що Шотландія зобов'язалася на початку війни прийняти три тисячі біженців із України. Однак на сьогодні ця кількість перевищила 15 тисяч людей.



Шотландія наприкінці липня почала розміщувати українських біженців на круїзному лайнері MS Victoria, який пришвартувався біля Едінбургу.