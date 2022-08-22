Українські студенти можуть їхати до Польщі під час карантину

Іноземні студенти, в тому числі з України, які навчаються в Польщі, тепер зможуть в'їжджати на територію в період карантину. Про це йдеться в розпорядженні міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуша Камінського.
Документом розширюється перелік осіб, яким дозволено в'їзд на територію Польщі. Зокрема, мова йде про:
міжнародних автоперевізниках, які подорожують транзитом через Польщу;
учнів та студентів, що навчаються у Польщі;
громадян інших країн ЄС, Європейського економічного простору і Швейцарії з метою проїзду по території Польщі транзитом, який триває на більше 12-ти годин з моменту перетину кордону Польщі.
Студенти зможуть потрапити в Польщу тільки автомобільним транспортом.
Нагадаємо, кордони Євросоюзу закриті через загрозу поширення COVID-19. З моменту початку пандемії в Польщі був зафіксований 20 931 випадок коронавируса.
Документом розширюється перелік осіб, яким дозволено в'їзд на територію Польщі. Зокрема, мова йде про:
міжнародних автоперевізниках, які подорожують транзитом через Польщу;
учнів та студентів, що навчаються у Польщі;
громадян інших країн ЄС, Європейського економічного простору і Швейцарії з метою проїзду по території Польщі транзитом, який триває на більше 12-ти годин з моменту перетину кордону Польщі.
Студенти зможуть потрапити в Польщу тільки автомобільним транспортом.
Нагадаємо, кордони Євросоюзу закриті через загрозу поширення COVID-19. З моменту початку пандемії в Польщі був зафіксований 20 931 випадок коронавируса.
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