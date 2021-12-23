Українські моряки іспанського судна Albatros Guard VSL підозрюються в наркоторгівлі

Три українські моряки, які перебували на заробітках на іспанському судні Albatros Guard VSL, зараз знаходяться в слідчому ізоляторі закладу "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасі за підозрою в торгівлі наркотиками.
Про це повідомляє профспілка працівників морського транспорту України.
Українських моряків затримали ще 27 березня за 275 км на південний схід від острова Гран-Канарія (Канарські острови). На борту судна з українськими моряками виявили вантаж з гашишем.
Затримання українців відбулося в рамках спецоперації іспанських правоохоронців, які стежили за судном ще з грудня 2020 року.
Зараз українські моряки утримуються в пенітенціарному закладі "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасі в очікуванні суду.
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