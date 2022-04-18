"Українські біолабораторії "переїхали" до Монголії": росія фейками хоче втягнути Китай у війну

18:31 18 квітня Київ, Україна

Горезвісні «українсько-американські біолабораторії», вигадані кремлівською пропагандою, "перевезли" до Монголії. Як заявив російський сенатор Костянтин Косачов, американці вступили в контакт із Монголією вже після початку "спецоперації в Україні".

"Американці збираються там ставити лабораторії. Є серйозні підстави думати, що це ті самі, які вони повернули в Україні. Їм важливо, як і раніше, залишатися впритул до Росії", - заявив Косачов.

Ці слова Косачова, які хоч і стали приводом для численних мемов на тему «Монголії підготуватися», не такі смішні, як здається на перший погляд.



Адже Монголія – сусід Китаю. І за допомогою таких меседжів, хай і з вуст «блазнів» на кшталт Косачова, Москва намагається ще більше затягнути Пекін на свій бік у війні не так з Києвом, як із Вашингтоном. Що з цього вийде побачимо, але наміри розпропаганди цілком зрозумілі.