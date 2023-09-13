Українські біженці з Польщі дедалі частіше їдуть до Німеччини

16:43 13 вересня Київ, Україна

Переїзд українських біженців із Польщі до Німеччини є новою тенденцією, яка спонукала польську владу дослідити причини цього явища.



Про це йшлося на презентації дослідження на тему: "З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців у Медіацентрі Україна".

"Ми помітили тенденцію, що за останні кілька місяців багато українців виїжджає з Польщі до різних європейських країн, зокрема до Німеччини... Десь на 450 тис. збільшився приріст громадян України у Німеччині, тоді як на 350 тис. зменшилась їхня кількість у Польщі. Тобто 350 тис. українців виїхало до різних країн, зокрема до Німеччини. Цю тенденцію ми вирішили дослідити", - сказала речниця Міграційної платформи EWL Маргарита Ситник.

Професор, директор Центру Східноєвропейських досліджень Варшавського університету Ян Маліцький під час онлайн-включення привернув увагу до того, що після прибуття до Польщі українські біженці, серед яких 94% становлять жінки, активно включилися у пошук роботи "не тому, що хтось від них цього чекав чи вимагав", а за власним бажанням. За його словами, 71% українок уже почали працювати. Проте тенденція до міграції українських біженців із Польщі спонукала польську владу вивчити її причини, зазначив учений.