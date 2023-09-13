Українські біженці з Польщі дедалі частіше їдуть до Німеччини

Переїзд українських біженців із Польщі до Німеччини є новою тенденцією, яка спонукала польську владу дослідити причини цього явища.
Про це йшлося на презентації дослідження на тему: "З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців у Медіацентрі Україна".
Про це йшлося на презентації дослідження на тему: "З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців у Медіацентрі Україна".
Професор, директор Центру Східноєвропейських досліджень Варшавського університету Ян Маліцький під час онлайн-включення привернув увагу до того, що після прибуття до Польщі українські біженці, серед яких 94% становлять жінки, активно включилися у пошук роботи "не тому, що хтось від них цього чекав чи вимагав", а за власним бажанням. За його словами, 71% українок уже почали працювати. Проте тенденція до міграції українських біженців із Польщі спонукала польську владу вивчити її причини, зазначив учений.
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