Українська розвідка довела причетність російських спецслужб до організації вибухів у Тирасполі

Українська розвідка опублікувала докази про причетність російських спецслужб до організації вибухів.
У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на сьогоднішні вибухи у Тирасполі (невизнане Придністров'я).
Про це повідомляє місцеве видання Newsmaker.
У Бюро реінтеграції Молдови вважають, що вибухи в будівлі місцевого МДБ, що відбулися в Тирасполі, - "привід для створення напруженості в Придністровському регіоні".
Про це повідомляє місцеве видання Newsmaker.
У Бюро реінтеграції Молдови вважають, що вибухи в будівлі місцевого МДБ, що відбулися в Тирасполі, - "привід для створення напруженості в Придністровському регіоні".
Постріли, як повідомлялося, були зроблені з ручного протитанкового гранатомета. Постраждалих нема.
Служба інформації та безпеки Молдови скликала термінове засідання у зв'язку з подією.
Українська розвідка опублікувала документ, який засвідчує причетність російських спецслужб до організації вибухів у Тирасполі.
Служба інформації та безпеки Молдови скликала термінове засідання у зв'язку з подією.
Українська розвідка опублікувала документ, який засвідчує причетність російських спецслужб до організації вибухів у Тирасполі.
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