Українська розвідка довела причетність російських спецслужб до організації вибухів у Тирасполі

08:04 26 квітня Київ, Україна

Українська розвідка опублікувала докази про причетність російських спецслужб до організації вибухів.

У Бюро реінтеграції Молдови відреагували на сьогоднішні вибухи у Тирасполі (невизнане Придністров'я).

Про це повідомляє місцеве видання Newsmaker.

У Бюро реінтеграції Молдови вважають, що вибухи в будівлі місцевого МДБ, що відбулися в Тирасполі, - "привід для створення напруженості в Придністровському регіоні".
"Завдання сьогоднішнього інциденту — створити привід для загострення ситуації у сфері безпеки у Придністровському регіоні, який не контролює конституційна влада. У цьому контексті Бюро реінтеграції закликає зберігати спокій і разом із компетентними органами продовжує стежити за розвитком ситуації", - йдеться у повідомленні.
"Вибиті вікна на верхніх поверхах. Із приміщень валить дим", - зазначали у відомстві.
 
Постріли, як повідомлялося, були зроблені з ручного протитанкового гранатомета. Постраждалих нема.

Служба інформації та безпеки Молдови скликала термінове засідання у зв'язку з подією.

Українська розвідка опублікувала документ, який засвідчує причетність російських спецслужб до організації вибухів у Тирасполі.