Українка очолила дирекцію міжнародної організації жінок-лідерів

18:18 24 листопад Київ, Україна

Рада «Жінок-політичних лідерів» оголосила українку Олену Малінську генеральною директоркою міжнародної організації. Про це повідомляє Linkedin.



Малінська розпочала свою кар'єру в міжнародній аудиторській фірмі Arthur Andersen, працюючи в Україні та США. Продовжила кар'єру у фінансових установах та має понад 20-річний досвід роботи на керівних посадах в українських та міжнародних банках, які працюють в Україні.



В останні десять років Олена Малінська була генеральною директоркою середніх та великих українських банків і є однією з небагатьох жінок-керівників банківської галузі України. Останніми роками її часто називають однією із 100 найвпливовіших жінок України.



Олена Малінська є головою Київського осередку Організації молодих президентів (YPO); член ревізійної комісії Меморіального центру Голокосту Бабиного Яру у Києві; та член Ради керуючих Pechersk School International – Міжнародна школа IB в Україні. Олена є випускницею програми лідерства Aspen Institute Kyiv, має ступінь MBA у галузі бізнесу, бакалавра права, зараз вона навчається у програмі міжнародних директорів INSEAD. Живе у Києві з чоловіком та двома синами.