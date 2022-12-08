Українці влаштували протест під театром "Ла Скала" за прем'єру російської опери

16:44 08 грудня Київ, Україна

Українські активісти влаштували під міланським театром "Ла Скала" акцію протесту за відкриття сезону російською оперою "Борис Годунов".

"Прем'єра з багатьма відомими гостями була затьмарена акціями протесту", - цитує австрійське агентство АРА.

Агентство повідомляє, що протестів під "Ла Скала" було кілька. Один із них влаштували нібито "ліві радикальні активісти", які намагалися прорватися через загородження перед входом до театру, іншу - члени італійського кліматичного гурту Ultima Generazione ("Останнє покоління"), які перед прем'єрою облили фасад синьою фарбою.



Крім того, протест проти російського репертуару організували представники української громади Мілана. Активісти з синьо-жовтими прапорами тримали плакати з гаслами "Ла Скала" не повинна сприяти путінській пропаганді" та "Зупиніть війни, зупиніть росію, зупиніть путіна".

"Ця демонстрація не проти культури, а проти пропаганди", – пояснив один із організаторів української акції.

Гучне відкриття сезону "Ла Скала" відвідали президент Італії Серджо Маттарелла, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.