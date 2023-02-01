Україна заслуговує на вступ до НАТО — новий президент Чехії

10:49 01 лютого Київ, Україна

Обраний президент Чехії Петр Павел заявив, що Україні слід дозволити приєднатися до НАТО "як тільки закінчиться війна".



Про це політик сказав у коментарі ВВС.

"Пан Павел, генерал НАТО у відставці, сказав, що Україна буде "морально і практично готова" приєднатися до Західного альянсу після закінчення конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, у своєму першому інтерв'ю міжнародним ЗМІ після обрання генерал Павел також рішуче захистив військову підтримку Заходу для Києва, заявивши, що не повинно бути "майже жодних обмежень" щодо того, що держави мають направити Україні.

"Виступаючи з ренесансного Грзанського палацу, за кількасот метрів від Празького Граду, він сказав, що для нього відправлення західних винищувачів, таких як F-16, "не табу", але він не впевнений, що вони можуть бути доставлені в терміни, які можуть виявитися корисними для Києва", - розповіли журналісти.

Що відомо про Петра Павла

28 січня у Чехії завершилося голосування у другому турі президентських виборів, у яких переміг колишній голова Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел, який виступає за надання військової допомоги Україні.



У 2015-2018 роках Петер Павел займав найвищу військову посаду в НАТО, очолюючи Військовий комітет Північноатлантичного альянсу. Політик підтримує надання військової допомоги Україні, а також ініціював збирання коштів для допомоги українським військовим.



Президент України Володимир Зеленський 29 січня поговорив із новообраним президентом Чехії Петром Павлом і запросив його відвідати Україну з візитом. Словацьке видання Pravda.sk писало, що Павел вже планує свій візит до Києва. Зазначається, що президент Чехії має намір відвідати Україну разом із президенткою Словаччини Чапутовою.