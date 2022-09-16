Україна затвердила транспортний безвіз із ЄС

Володимир Зеленський підписав угоду між Україною та Євросоюзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.
Про це йдеться в указі №654/2022, оприлюдненому на сайті глави держави у п'ятницю, 16 вересня.
Як повідомлялося, Україна та ЄС підписали угоду про лібералізацію автомобільних перевезень з Євросоюзом. Документ скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень до держав Євросоюзу.
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