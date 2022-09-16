Україна затвердила транспортний безвіз із ЄС

16:19 16 вересня Київ, Україна

Володимир Зеленський підписав угоду між Україною та Євросоюзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Про це йдеться в указі №654/2022, оприлюдненому на сайті глави держави у п'ятницю, 16 вересня.

"Затвердити угоду між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом, укладену 29 червня 2022 року у місті Ліоні", – йдеться у документі.

Як повідомлялося, Україна та ЄС підписали угоду про лібералізацію автомобільних перевезень з Євросоюзом. Документ скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень до держав Євросоюзу.