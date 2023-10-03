Україна стала найбільшим імпортером німецької зброї – Spiegel

08:05 03 жовтня Київ, Україна

За перші три квартали 2023 року уряд Німеччини схвалив експорт в Україну озброєнь на суму 3,3 млрд євро. Таким чином Київ став найбільшим покупцем німецької зброї.

Про це повідомляє Spiegel.



Зазначається, що загалом з початку року ФРН експортувала зброї на суму 8,76 мільярда євро, вже перевищивши показники минулого року, які становили 8,35 мільярда євро.



Другим за величиною імпортером німецької зброї стала Угорщина, отримавши озброєння на понад мільярд євро. Третє місце посіли Сполучені Штати, які отримали зброю німецького виробництва на 467 мільйонів євро.