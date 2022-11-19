Україна отримала від Словаччини нову військову допомогу

Влада Словаччини надала Україні ще одну самохідну артилерійську установку Zuzana 2 Howitzer. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.
САУ Zuzana 2 є модернізацією попередньої версії калібру Zuzana 155 мм. Завдяки стовбуру 52 калібру, артустановка здатна вести стрілянину на максимальну дистанцію до 41 км. Башта здатна розвертатися на 360 градусів. Кількість членів екіпажу було зменшено із чотирьох до трьох. Гаубиця також має автомат зарядки, що дозволяє вести вогонь у режимі MRSI, кілька ракет можуть влучити у одну ціль одночасно.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі