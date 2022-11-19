Україна отримала від Словаччини нову військову допомогу

13:01 18 листопада Київ, Україна

Влада Словаччини надала Україні ще одну самохідну артилерійську установку Zuzana 2 Howitzer. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Раді підтвердити, що вже сьома гаубиця Zuzana 2 Howitzer була передана українським Збройним силам і готова захищати безневинні життя", - зазначив він.