Україна направила до Туреччини літаки для гасіння пожеж. Відео

08:37 01 серпня Київ, Україна

У зв'язку з пожежами Туреччина оголосила про надзвичайну ситуацію в країні. Україна не залишилася осторонь і надала допомогу турецькому народу, направивши в зону пожеж літаки Ан-32П, призначені для боротьби з лісовими пожежами. У перший заліт вони скинули 16 тонн води в гірських районах поблизу Анталії, повідомила ДСНС 31 липня. Зараз тривають роботи з гасіння пожежі на території провінції Анталія.

Станом на 31 липня вдалося взяти під контроль 88 з 98 осередків пожеж в країні, сказав міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі.

За його словами, триває боротьба з ще десятьма пожежами - в провінціях Анталія, Мерсін, Адана, Мугла і Османіе.

Неофіційно повідомляють про загибель в Анталії ще двох осіб, кількість загиблих, ймовірно, зросла до шести. За офіційною інформацією, в результаті пожеж в районі Манавгат постраждали 275 осіб.