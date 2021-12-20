Україна та Італія уклали договір щодо взаємного визнання водійських посвідчень

Кожен водій скаже, що скласти іспит на отримання водійського посвідчення – це ціла епопея. А уявіть, що складати іспит потрібно в чужій країні! Тут і знання мови, і знання особливих вимог до водіння, а можливо, і незвичні дорожні правила і знаки. Від такої думки навіть руки опускаються. Але не все так погано. Сьогодні, 17 листопада, Кабмін України уклав угоду з урядом Італії про взаємне визнання та процедуру обміну посвідчень водіїв.
Як йдеться у поясненні до угоди, вона дає можливості для громадян обох країн при переїзді на проживання в зазначену в договорі державу здійснити обмін своїх документів водія за спрощеною схемою.
У свою чергу, в МЗС дали роз'яснення, що термін дії цієї угоди обмежений п'ятьма роками і починається через 60 днів після дати отримання фігурантами договору останнього письмового повідомлення про те, що вони виконали всі держпроцедури, які необхідні для набуття чинності цією угодою.
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