Україна та Італія уклали договір щодо взаємного визнання водійських посвідчень

18:38 17 листопад Київ, Україна

Кожен водій скаже, що скласти іспит на отримання водійського посвідчення – це ціла епопея. А уявіть, що складати іспит потрібно в чужій країні! Тут і знання мови, і знання особливих вимог до водіння, а можливо, і незвичні дорожні правила і знаки. Від такої думки навіть руки опускаються. Але не все так погано. Сьогодні, 17 листопада, Кабмін України уклав угоду з урядом Італії про взаємне визнання та процедуру обміну посвідчень водіїв.

Як йдеться у поясненні до угоди, вона дає можливості для громадян обох країн при переїзді на проживання в зазначену в договорі державу здійснити обмін своїх документів водія за спрощеною схемою.

У свою чергу, в МЗС дали роз'яснення, що термін дії цієї угоди обмежений п'ятьма роками і починається через 60 днів після дати отримання фігурантами договору останнього письмового повідомлення про те, що вони виконали всі держпроцедури, які необхідні для набуття чинності цією угодою.