Україна має виграти війну з росією - глава МЗС Нідерландів

19:46 31 серпня Київ, Україна

Глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра заявив про необхідність підтримувати Київ скільки це буде необхідно.

Про це він заявив у середу під час заходу Forum 2000 у Празі.

"Ми всі прагнемо зробити так, щоб Україна виграла цю війну. Це насамперед. Це головне. На жаль, ми знаємо, що найжахливіші речі сталися і продовжують відбуватися", - сказав Вопке Хукстра.

Він наголосив, що 24 лютого став землетрусом для європейців, які в результаті пішли на безпрецедентні заходи.

"Постачання зброї, гуманітарна допомога, прийом біженців, обсяг санкцій... Багато людей по всьому світу, включаючи володимира путіна, не очікували цього від ЄС", - сказав міністр.

"Моя позиція – ми маємо продовжувати допомагати Україні так довго, скільки це потрібно, у кожному цьому напрямі", – додав Вопке Хукстра.

Він зазначив, що в кремлі серйозно прорахувалися про здатність України до боротьби, її здатність та бажання оборонятися.