"Загрожують традиційним цінностям": в Молдові хочуть заборонити одностатеві шлюби

17:16 13 травень Київ, Україна

Партія соціалістів (ПСРМ) Молдови виступить з ініціативою про внесення низки поправок до Конституції, згідно з якими одностатеві шлюби і пропаганда одностатевих зв'язків будуть під забороною.
 
Про це повідомляє NewsMaker.
"Ви всі знаєте, що в останні роки на світовому і регіональному рівні є деякі сили, які загрожують традиційним цінностям не тільки молдавського суспільства, але і цінностям спільнот інших країн світу ... Пропонуємо внести поправки до статті 48 Конституції, згідно з якими держава забороняє укладення шлюбу одностатевими людьми. Також поправки передбачають, що у дитини батько повинен бути чоловічої статі, мати - жіночої статі", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що як тільки депутати зберуть необхідні підписи, то зареєструють ініціативу.

Один з депутатів ПСРМ розповів про підготовку інших подібних ініціатив, які пропонують ввести кримінальну відповідальність, в тому числі для засобів масової інформації, що пропагують одностатеві зв'язки.

ПСРМ буде наполягати на неприйнятті Молдовою Стамбульської конвенції, "яка явно лобіює ці непристойності і вбиває наші сімейні цінності", повідомив депутат.

Слід зазначити, що, згідно з 48 статтею Конституції Молдови, "сім'я заснована на шлюбі, укладеному за взаємною згодою подружжя, на їхній рівноправності і на праві і обов'язків батьків ростити, виховувати і навчати дітей".

Права ЛГБТ в Молдові

Гомосексуальні стосунки в Молдові легальні з 1995 року. У 2002 році був прийнятий єдиний вік сексуальної згоди - 16 років.

Законопроєкт, що забороняє дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації в сфері праці, був прийнятий молдовським парламентом 25 травня 2012 року та підписаний президентом країни Ніколає Тімофті 28 травня того ж року. Закон набув чинності 1 січня 2013 року.