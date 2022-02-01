"Загрожують традиційним цінностям": в Молдові хочуть заборонити одностатеві шлюби

17:16 13 травень Київ, Україна

Партія соціалістів (ПСРМ) Молдови виступить з ініціативою про внесення низки поправок до Конституції, згідно з якими одностатеві шлюби і пропаганда одностатевих зв'язків будуть під забороною.

Про це повідомляє NewsMaker.

"Ви всі знаєте, що в останні роки на світовому і регіональному рівні є деякі сили, які загрожують традиційним цінностям не тільки молдавського суспільства, але і цінностям спільнот інших країн світу ... Пропонуємо внести поправки до статті 48 Конституції, згідно з якими держава забороняє укладення шлюбу одностатевими людьми. Також поправки передбачають, що у дитини батько повинен бути чоловічої статі, мати - жіночої статі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що як тільки депутати зберуть необхідні підписи, то зареєструють ініціативу.