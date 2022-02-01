"Загрожують традиційним цінностям": в Молдові хочуть заборонити одностатеві шлюби

Партія соціалістів (ПСРМ) Молдови виступить з ініціативою про внесення низки поправок до Конституції, згідно з якими одностатеві шлюби і пропаганда одностатевих зв'язків будуть під забороною.
Про це повідомляє NewsMaker.
Відзначається, що як тільки депутати зберуть необхідні підписи, то зареєструють ініціативу.
Один з депутатів ПСРМ розповів про підготовку інших подібних ініціатив, які пропонують ввести кримінальну відповідальність, в тому числі для засобів масової інформації, що пропагують одностатеві зв'язки.
ПСРМ буде наполягати на неприйнятті Молдовою Стамбульської конвенції, "яка явно лобіює ці непристойності і вбиває наші сімейні цінності", повідомив депутат.
Слід зазначити, що, згідно з 48 статтею Конституції Молдови, "сім'я заснована на шлюбі, укладеному за взаємною згодою подружжя, на їхній рівноправності і на праві і обов'язків батьків ростити, виховувати і навчати дітей".
Права ЛГБТ в Молдові
Гомосексуальні стосунки в Молдові легальні з 1995 року. У 2002 році був прийнятий єдиний вік сексуальної згоди - 16 років.
Законопроєкт, що забороняє дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації в сфері праці, був прийнятий молдовським парламентом 25 травня 2012 року та підписаний президентом країни Ніколає Тімофті 28 травня того ж року. Закон набув чинності 1 січня 2013 року.
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