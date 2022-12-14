Чи загрожує перевірка армії білорусі нападом на Україну, оцінили в ISW

Напад білоруських військ на Україну все ще залишається малоймовірним, незважаючи на позачергову перевірку готовності білоруських військових.
Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
В ISW нагадали, що 13 грудня олександр лукашенко наказав провести позачергову комплексну перевірку готовності білоруських військ. Навчання не є прикриттям для зосередження білоруських та/або російських військ поблизу позицій для вторгнення в Україну, зазначили аналітики.
Передбачається розгортання білоруських підрозділів на полігонах по всій білорусі, виконання інженерних завдань та відпрацювання форсування річок Неман та Березина, віддалених від білорусько-українського кордону відповідно на понад 170 км та 70 км.
На кадрах, опублікованих у соціальних мережах 13 грудня, видно колону білоруських БМП та вантажівок, які, як повідомлялося, рухалися з Колодища на схід від Мінська у напрямку Гатави за 6 км на південь від Мінська.
Колона військової техніки помічена під Мінськом.— Сharter97.org (@charter_97) December 13, 2022
Це десятки одиниць БМП, вантажівок, броньованих автомобілів. Техніка з лукашенківськими прапорами рухалася з боку агромістечка Колодищі у бік агромістечка Гатове. pic.twitter.com/ZiCCTOL3Wo
За даними аналітиків, 13 грудня росія перекинула три перехоплювачі МіГ-31К на білоруський аеродром у Мачулищах. Це розгортання, ймовірно, є частиною російських інформаційних операцій щодо приєднання білоруських сухопутних сил до російського вторгнення в Україну. ISW зазначає, що білорусь надзвичайно малоймовірно вторгнеться в Україну в найближчому майбутньому.
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