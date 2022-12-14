Чи загрожує перевірка армії білорусі нападом на Україну, оцінили в ISW

13:28 14 грудня Київ, Україна

Напад білоруських військ на Україну все ще залишається малоймовірним, незважаючи на позачергову перевірку готовності білоруських військових.

"Білоруські війська навряд чи атакуватимуть Україну, незважаючи на позачергову перевірку готовності білоруських військ 13 грудня", - йдеться в аналітичному звіті.

В ISW нагадали, що 13 грудня олександр лукашенко наказав провести позачергову комплексну перевірку готовності білоруських військ. Навчання не є прикриттям для зосередження білоруських та/або російських військ поблизу позицій для вторгнення в Україну, зазначили аналітики.



Передбачається розгортання білоруських підрозділів на полігонах по всій білорусі, виконання інженерних завдань та відпрацювання форсування річок Неман та Березина, віддалених від білорусько-українського кордону відповідно на понад 170 км та 70 км.

На кадрах, опублікованих у соціальних мережах 13 грудня, видно колону білоруських БМП та вантажівок, які, як повідомлялося, рухалися з Колодища на схід від Мінська у напрямку Гатави за 6 км на південь від Мінська.

Колона військової техніки помічена під Мінськом.



Це десятки одиниць БМП, вантажівок, броньованих автомобілів. Техніка з лукашенківськими прапорами рухалася з боку агромістечка Колодищі у бік агромістечка Гатове. pic.twitter.com/ZiCCTOL3Wo — Сharter97.org (@charter_97) December 13, 2022

"Повідомляється, що 13 грудня білоруські сили перекинули 25 БТР-80 та 30 вантажівок з особовим складом у бік Маларити, Бреста (приблизно 15 км від України). Повідомляється, що російські танки Т-80 перекинули з Обуз-Ліснівського полігону у Бресті, білорусь, на Брестський полігон також у Бресті (близько 30 км від білорусько-українського кордону) приблизно 12 грудня", - йдеться в аналітичному звіті.

За даними аналітиків, 13 грудня росія перекинула три перехоплювачі МіГ-31К на білоруський аеродром у Мачулищах. Це розгортання, ймовірно, є частиною російських інформаційних операцій щодо приєднання білоруських сухопутних сил до російського вторгнення в Україну. ISW зазначає, що білорусь надзвичайно малоймовірно вторгнеться в Україну в найближчому майбутньому.