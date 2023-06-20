Загроза торнадо та ураганів: Південний схід США в небезпеці

Південний схід США зіткнувся з загрозою торнадо і ураганів, на небезпеку наражаються не менше 50 мільйонів людей. Ці стихійні лиха вже призвели до загибелі однієї людини та постраждали близько 20 жителів штату Міссісіпі, повідомляє CNN.
Повідомляється, що понад 50 мільйонів людей на південному сході опинилися під загрозою сильних штормів, а збої в електропостачанні позбавили світла майже пів мільйона людей у південних районах за безперервної спеки та рекордно високих температур.
Протягом ночі з неділі на понеділок торнадо в штаті Міссісіпі призвело до людських жертв та руйнування будівель на околицях міст Бей-Спрінгс та Луїн в окрузі Джаспер.
За попередніми оцінками, близько пів мільйона людей залишилися без електрики в центральній та південній частинах США. Несприятливі погодні умови, включаючи торнадо та великий град, продовжуються у регіоні узбережжя Мексиканської затоки та південного сходу, включаючи штат Флорида.
За даними Центру прогнозування штормів, лише у понеділок надійшло понад 70 повідомлень про шторм на південному сході, зокрема вісім повідомлень про торнадо, переважно в центральній частині Міссісіпі.
Повідомляється, що понад 50 мільйонів людей на південному сході опинилися під загрозою сильних штормів, а збої в електропостачанні позбавили світла майже пів мільйона людей у південних районах за безперервної спеки та рекордно високих температур.
Протягом ночі з неділі на понеділок торнадо в штаті Міссісіпі призвело до людських жертв та руйнування будівель на околицях міст Бей-Спрінгс та Луїн в окрузі Джаспер.
За попередніми оцінками, близько пів мільйона людей залишилися без електрики в центральній та південній частинах США. Несприятливі погодні умови, включаючи торнадо та великий град, продовжуються у регіоні узбережжя Мексиканської затоки та південного сходу, включаючи штат Флорида.
За даними Центру прогнозування штормів, лише у понеділок надійшло понад 70 повідомлень про шторм на південному сході, зокрема вісім повідомлень про торнадо, переважно в центральній частині Міссісіпі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі