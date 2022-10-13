Вугільна галузь росії має сильні проблеми з реалізацією продукції

12:05 13 жовтня Київ, Україна

Постачання російського вугілля до Європи в серпні, коли набуло чинності вугільне ембарго, впали на 77% у місячному вираженні, до 1,3 млн тонн - на 374 млн євро, що вдвічі менше, ніж у липні.

Заміну російському паливу Європа знайшла у ПАР та Колумбії. Постачання звідти у серпні зросли до порівнянних із росією значень. ПАР стала експортувати до Європи в 3,4 раза більше вугілля — 1,6 млн тонн, Колумбія збільшила експорт удвічі, до 1,4 млн тонн.



Санкції скоротили кількість країн, які можуть купувати російське вугілля, з 35 до 20. Замість ринків, які виявилися закритими для росії, москва наростила експорт до Китаю та Індії. Китай у серпні отримав 8,5 млн тонн вугілля, що стало п'ятирічним рекордом. Імпорт до Індії зріс у два рази в місячному вираженні, до 2,6 млн тонн вугілля на $550 млн. У вартісному вираженні поставки зросли вдвічі і майже втричі відповідно.



Однак продавати вугілля у східні країни москві доводиться з величезною знижкою. Енергетичне вугілля в Північно-Західній Європі коштує близько $300 за тонну, а ціни в портах ПАР на найбільш ходові марки знаходяться на рівні $255 за тонну. Китай купує російське вугілля вдвічі дешевше — за $130 за тонну.

Якщо врахувати, що Європа займала чималу частку у загальному обсязі, то проблема стає більш ніж серйозною, для мінімізації збитків доведеться звільняти працівників галузі та закривати видобуток. А за ситуації, що склалася, дисконт при продажу азіатським клієнтам робить цей бізнес, у кращому випадку, нульовим.