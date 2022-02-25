УЄФА більше не прийматиме фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі

12:51 25 лютий Київ, Україна

УЄФА не має наміру приймати фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі, який заплановано на травень 2022 року.

Про це пише Associated Press.

Зазначимо, що позачергове засідання виконкому УЄФА відбудеться сьогодні.



Також стало відомо, що російському диригенту Валерію Гергієву відмовлено в очоленні Віденського філармонічного оркестру в турне США.

Відомо, що турне складається з п'яти концертів, яке розпочнеться у п'ятницю в Карнегі-холі. Міланський театр Ла Скала надіслав Гергієву листа з проханням зробити чітку заяву на користь мирного врегулювання в Україні, інакше йому не дозволять повернутися на наступний запланований виступ 5 березня.



У той час, як мирні громадяни України піддаються військовій агресії, шоковані вторгненням росіяни тисячами вийшли на вуличні акції протесту в Москві та інших містах. Вони підписали відкриті листи та онлайн-петиції з вимогою до Кремля припинити штурм. До кінця дня одна петиція зібрала 330 тисяч підписів.



Розгін був стрімкий. Затримано 1745 осіб у 54 містах Росії, не менше 957 із них у Москві.