Ударна група ВМС США залишається у Середземному морі через війська РФ біля України - ЗМІ

Військове керівництво Сполучених Штатів Америки (США) ухвалило рішення залишити ударну групу ВМС США на чолі з авіаносцем "Гаррі Трумен" у Середземному морі на тлі стягування військ РФ до кордону України.
Про це повідомили агентства AP, AFP та Reuters з посиланням на неназваного представника Пентагону.
За інформацією співрозмовника агентств, авіаносна ударна група з 5 військових кораблів мала рушити на Близький Схід, але графік руху було змінено через "потребу постійної військової присутності в Європі", щоб "запевнити союзників і партнерів у нашій відданості колективній обороні". При цьому чиновник Пентагону не назвав загрози російського вторгнення в Україну причиною такого рішення.
Інформацію підтвердило видання USNI News, яке висвітлює діяльність ВМС США. Представник оборонного відомства США розповів, що авіаносна ударна група поки що залишиться в Іонічному морі між Грецією та Італією.
Авіаносець "Гаррі Трумен" і кораблі, що його супроводжували, залишили військово-морську базу Норфолк, штат Вірджинія, 1 грудня і зайшли у води Середземного моря 14 грудня. Минулого тижня ударна група провела спільні навчання з ВМС Тунісу. Представник Європейського командування США Білл Спікс відмовився коментувати майбутні маневри ударної групи, адже вони "динамічні та підпадають під політику секретності операцій".
За повідомленнями західної та української розвідок, з жовтня Росія стягує війська до українських кордонів. Їхня кількість оцінюється більш ніж у 100 тисяч військових. У Вашингтоні, Брюсселі та Києві звинуватили Кремль у підготовці повномасштабного вторгнення в Україну. В українському Міноборони припустили, що наступ може розпочатися у січні 2022 року. Західні держави пригрозили Москві новими економічними санкціями у разі ескалації.
Росія заперечує, що готує вторгнення в Україну та звинувачує Київ у намірах застосувати силу на Донбасі, а Захід – у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.
Про це повідомили агентства AP, AFP та Reuters з посиланням на неназваного представника Пентагону.
За інформацією співрозмовника агентств, авіаносна ударна група з 5 військових кораблів мала рушити на Близький Схід, але графік руху було змінено через "потребу постійної військової присутності в Європі", щоб "запевнити союзників і партнерів у нашій відданості колективній обороні". При цьому чиновник Пентагону не назвав загрози російського вторгнення в Україну причиною такого рішення.
Інформацію підтвердило видання USNI News, яке висвітлює діяльність ВМС США. Представник оборонного відомства США розповів, що авіаносна ударна група поки що залишиться в Іонічному морі між Грецією та Італією.
Авіаносець "Гаррі Трумен" і кораблі, що його супроводжували, залишили військово-морську базу Норфолк, штат Вірджинія, 1 грудня і зайшли у води Середземного моря 14 грудня. Минулого тижня ударна група провела спільні навчання з ВМС Тунісу. Представник Європейського командування США Білл Спікс відмовився коментувати майбутні маневри ударної групи, адже вони "динамічні та підпадають під політику секретності операцій".
За повідомленнями західної та української розвідок, з жовтня Росія стягує війська до українських кордонів. Їхня кількість оцінюється більш ніж у 100 тисяч військових. У Вашингтоні, Брюсселі та Києві звинуватили Кремль у підготовці повномасштабного вторгнення в Україну. В українському Міноборони припустили, що наступ може розпочатися у січні 2022 року. Західні держави пригрозили Москві новими економічними санкціями у разі ескалації.
Росія заперечує, що готує вторгнення в Україну та звинувачує Київ у намірах застосувати силу на Донбасі, а Захід – у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.
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