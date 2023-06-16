Удар по мільйонах людей: ООН скорочує проддопомогу Сирії

З початку липня Всесвітня продовольча програма ООН планує скоротити допомогу у сфері продовольства та виділення коштів майже для половини з 5,5 мільйона населення Сирії, що отримує підтримку від організації.
Це буде серйозним ударом для 2,5 мільйона людей, які вже отримують лише половину необхідного харчового раціону та ледве впораються з виживанням, стверджують експерти.
Скорочення обсягів допомоги пов'язане зі швидким вичерпанням фінансування, зростанням операційних витрат та збільшенням потреб на місцях.
Фахівці зазначають, що з жовтня стане неможливим зберегти поточний рівень допомоги в країнах, таких як Афганістан, Бангладеш, Чад, Малі, Палестина, Танзанія та Ємен.
Для Сирії необхідно як мінімум 180 мільйонів доларів (166 мільйонів євро), щоб уникнути скорочень до кінця року.
Скорочення обсягів допомоги пов'язане зі швидким вичерпанням фінансування, зростанням операційних витрат та збільшенням потреб на місцях.
Фахівці зазначають, що з жовтня стане неможливим зберегти поточний рівень допомоги в країнах, таких як Афганістан, Бангладеш, Чад, Малі, Палестина, Танзанія та Ємен.
Для Сирії необхідно як мінімум 180 мільйонів доларів (166 мільйонів євро), щоб уникнути скорочень до кінця року.
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