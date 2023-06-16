Удар по мільйонах людей: ООН скорочує проддопомогу Сирії

12:39 14 червня Київ, Україна

З початку липня Всесвітня продовольча програма ООН планує скоротити допомогу у сфері продовольства та виділення коштів майже для половини з 5,5 мільйона населення Сирії, що отримує підтримку від організації.

Це буде серйозним ударом для 2,5 мільйона людей, які вже отримують лише половину необхідного харчового раціону та ледве впораються з виживанням, стверджують експерти.



Скорочення обсягів допомоги пов'язане зі швидким вичерпанням фінансування, зростанням операційних витрат та збільшенням потреб на місцях.



Фахівці зазначають, що з жовтня стане неможливим зберегти поточний рівень допомоги в країнах, таких як Афганістан, Бангладеш, Чад, Малі, Палестина, Танзанія та Ємен.



Для Сирії необхідно як мінімум 180 мільйонів доларів (166 мільйонів євро), щоб уникнути скорочень до кінця року.