Удар по лікарні в Газі: вибух, ймовірно, стався у дворі медустанови

08:03 20 жовтня Київ, Україна

Журналісти ВВС, ґрунтуючись на наявних відео та фотоданих, припустили, що вибух у медустанові Аль-Ахлі в Газі 17 жовтня стався у дворі, який є частиною лікарняного комплексу.

Про це йдеться у матеріалі британської агенції.

"Судячи за знімками, значних пошкоджень навколишніх будівель немає. На знімках видно сліди пожежі та обгорілі скелети автомобілів", - зазначають журналісти.

У коментарі ВВС декан коледжу Святого Георгія в Єрусалимі Річард Сьюелл заявив, що в момент інциденту у дворі було 1000 біженців, а в самій будівлі було близько 600 осіб: пацієнти та медичний персонал.



У матеріалі зазначається, що одним із найважливіших доказів є воронка, що утворилася внаслідок вибуху. Представники ЦАХАЛ стверджують, що відсутність великої вирви, а також пошкоджень від вибуху біля довколишніх будівель доводить, що інцидент не був результатом удару ізраїльською зброєю.

"Інша важлива деталь, якої не вистачає, - уламки ракети. Часто вид снаряда та місце виготовлення можна визначити за залишками корпусу. Але у цьому випадку ми не бачили таких доказів", - повідомляє агентство.

Водночас журналісти нагадують, що Армія оборони Ізраїлю оприлюднила запис, на якому, за її твердженнями, два бойовики ХАМАС визнають, що у лікарню влучила ракета, випущена угрупуванням "Ісламський Джихад" (друга за чисельністю озброєна група в Газі).

Підтвердити справжність цього запису неможливо, а "Ісламський джихад" заперечує свою причетність до вибуху та звинувачує ЦАХАЛ.



Що говорять про вибух експерти

Також BBC поспілкувалося з низкою експертів, які наголосили, що з приводу вибуху "остаточний висновок поки що зробити важко".

"Три експерти, з якими ми говорили, вказують на невідповідність деталей тій картині, яку зазвичай можна побачити за потужних ізраїльських авіаударів", — підкреслили в матеріалі.

Доцент Вандербільтського університету США Андрес Ганнон сказав, що вибух був невеликий, а це означає, що пожежа внаслідок падіння снаряда, ймовірно, могла бути викликана залишками палива ракети, а не детонацією її бойової частини.



За його словами, визначити по відеокадрах, чи досяг снаряд своєї мети, неможливо. При цьому Ганнон додав, що спалахи в небі, швидше за все, свідчать про те, що це була ракета, у якої через перегрів відмовив двигун.



У свою чергу, старший дослідник у британському Королівському інституті військових досліджень (RUSI) Джастін Бронк заявив, що на цьому етапі важко стверджувати з упевненістю, але, судячи зі свідчень, вибух був викликаний падінням дефектної частини ракети з подальшим займанням палива.



А провідний близькосхідний аналітик компанії за оцінками ризиків Sibylline Валерія Скуто повідомила, що Ізраїль може завдавати повітряних ударів з безпілотників, оснащених ракетами Hellfire. Ці ракети виділяють значну кількість тепла, але при цьому не обов'язково залишають велику вирву. Однак на непідтверджених кадрах видно низку пожеж на території лікарні, які не відповідають такому поясненню.



Що відомо про жертв

Кореспондент ВВС Рушді Абуалуф зранку 18 жовтня побував у лікарні Аль-Ахлі. За його словами, очевидці розповідали про руйнування та про те, як на місці вибуху все ще збирали тіла загиблих.

"Один із них розповів йому, що в лікарняному дворі в момент вибуху перебували жінки, діти та старі люди", - зазначає агентство.

Журналісти вивчили докладні фотографії жертв та постраждалих під час вибуху, на яких видно поранення різного ступеня тяжкості.



Деякі знімки досліджував засновник британського відділення міжнародної правозахисної організації "Лікарі за права людини", фахівець у галузі військово-польової хірургії та патологоанатом Деррік Паундер.

"Загальна картина поранень така сама, як і слід було б очікувати від уламків внаслідок вибуху", - поінформував експерт.