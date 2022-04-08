Вчителям російських шкіл належить розповісти учням про "користь" санкцій

15:04 05 квітня Київ, Україна

Міністерство освіти рф направило до шкіл нові рекомендації щодо проведення спеціального уроку на тлі війни в Україні. Вчителям необхідно організувати серед учнів 5-9-х і 10-11-х класів заняття на тему «Антиросійські санкції та їхній вплив на вітчизняну економіку», причому цей вплив представлено у позитивному ключі.

По школах вже розіслані методички, у яких вчителю пропонується «показати можливості росії щодо подолання негативних наслідків санкційного тиску західних країн на економічну сферу життя нашого суспільства, дати уявлення про основні напрямки антисанкційної політики в рф».



Викладачеві слід пояснити дітям, що таке санкції та якими вони бувають (заморожування частини золото-валютного резерву росії, активів державних корпорацій та банків, відхід зарубіжних компаній із країни). Також вчитель має уточнити, що спричинило накладення нинішніх санкцій, а саме так звану "спеціальну військову операцію" в Україні, викликану "необхідністю захистити населення Донбасу".



Також у методиці міститься посилання на відеоролик про користь імпортозаміщення в умовах санкцій. У ньому йдеться, що у 1990-ті роки «впроваджувалась ідея переваги будь-якої імпортної продукції та нездатності російських виробників впроваджувати свої аналоги».

Наприкінці заняття школярам запропоновано заповнити анкету «зворотного зв'язку» та відповісти на такі запитання:

«Чи справедливі санкції щодо росії?», «Чи призведуть санкції до зміцнення економіки росії?», «Хто зазнає великих економічних втрат?» (На останній пропонується три варіанти відповідей: росія, країни НАТО, всі країни світу).

Діти поза політикою, говорили вони...