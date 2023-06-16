08:17 16 червня Київ, Україна

Вчені створили синтетичні людські ембріони зі стовбурових клітин, без участі яйцеклітин та сперматозоїдів, пише The Guardian.



Вчені з Кембриджського університету характеризують їх швидше як моделі ембріонів на ранніх стадіях, що не мають серця, що б'ється, і зачатків мозку, але містять клітини, що формують плаценту і сам ембріон. Такі ембріоноподібні моделі створюють шляхом перепрограмування стовбурових клітин, зазначила професорка Магдалена Жерницька-Гетц.



За словами вчених, синтетичні людські ембріони можуть допомогти у дослідженні генетичних розладів та біологічних причин повторних викиднів.



З іншого боку, такі дослідження можуть спричинити серйозні моральні та правові проблеми, оскільки вирощені в лабораторії ембріони не підпадають під чинне законодавство Великобританії та інших країн. Вирощувати ембріони у лабораторних умовах можна до 14 днів. До того ж такі моделі ембріонів поки що заборонено імплантувати в утробу жінок.



Крім того, вчені повинні з'ясувати, чи моделі ембріонів мають потенціал для дозрівання після ранніх стадій розвитку.



Подібні експерименти з клітинами мишей та мавп вже проводилися в Ізраїлі та Китаї. Коли мишачі ембріони імплантували в утробу мишей-самок, вони перетворилися на живих тварин. Ембріони мавп теж імплантували в лоно мавп-самок: деякі з них мали ознаки вагітності, але вона не розвивалася довше за кілька днів. Поки що вчені не визначилися, у чому причина невдалого експерименту: вона технічна чи біологічна.