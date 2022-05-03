Вчені попереджають: новий штам COVID може мати 35% смертності

15:44 31 липня Київ, Україна

Вчені продовжують досліджувати коронавірус, який постійно змінюється. Несприятливий прогноз опублікувала в своїй доповіді урядова група радників з надзвичайних ситуацій влади Великобританії (SAGE). У доповіді зазначено, що британські дослідники розробили можливі сценарії розвитку мутацій коронавірусу, один з яких передбачає, що смертність нового потенційного штаму складе 35 відсотків.

Групу вчених очолює головний науковий радник уряду Британії Патрік Валланс, її співголова - головний санітарний лікар Англії Кріс Вітті.

У документі перераховані наступні сценарії:

поява варіанту SARS-CoV-2, який призведе до більшої кількості випадків важкого перебігу захворювання і більш високу смертність серед тих, що заразилися - близько 35 відсотків

поява варіантів, які будуть стійкі до препаратів і вакцин проти коронавірусу

поява варіантів вірусу з більш низьким рівнем загрози, які будуть швидше передаватися від людини до людини, тобто COVID-19 стане ендемічним захворюванням

Перший варіант експерти вважають "реально можливим". Щоб його уникнути, необхідно введення додаткових доз вакцини, а також зведення до мінімуму ризику передачі коронавірусу і ввезення нових варіантів з-за кордону.

Другий варіант розвитку подій також можливий, тому потрібно вдосконалити вакцини.

Останній сценарій малоймовірний в найближчому майбутньому, але можливий в довгостроковій перспективі, вважають вчені.

Як прокоментував депутат британського парламенту Лейла Моран, голова Всепартійної парламентської групи з питань COVID-19, висновки SAGE "демонструють просту реальність - ми ще не перемогли цей вірус".

Професор Мартін Маккі, експерт Лондонської школи гігієни і тропічної медицини, заявив, що британський уряд має зробити все для того, щоб уникнути появи нового варіанту вірусу, в тому числі підтримувати розробку вакцин наступного покоління.

Нагадаємо, що майже половина загиблих від дельта-штаму в Британії були вакциновані.