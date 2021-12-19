Вчені передбачили, якими стануть руки геймерів у майбутньому

Ваші діти не відривають рук від джойстика? Або цим страждаєте ви? Тоді ця інформація для вас! Дослідження, проведені в Slotwise, дали уявлення того, як можуть поступово еволюціонувати кисті рук геймерів в майбутньому: вказівний і середній пальці сильно подовжені, в той час, як їхній безіменний палець зменшиться майже до розміру мізинця.

Вони передбачили, що використання контролерів розтягне наші м'язи. Через необхідність часто перемикатися між різними кнопками джойстика, для зручності кінцівки людини можуть подовжиться.

Контролери в тому вигляді, в якому вони існують, мають ергономічну конструкцію, однак для підвищення якості занурення в деякі ігри потрібно додавання додаткових кнопок.

Збільшення кількості кнопок на контролерах означатиме, що наші пальці, особливо великий, вказівний і середній, повинні будуть виконувати ще більше дій, що призведе до їхнього подовження.

Раніше дослідники підрахували, що через три роки в світі буде більше 3 млрд геймерів.