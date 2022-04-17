Навчання "Захід-2021": ешелони РФ з військовими і технікою вже готові висуватися в Білорусь

18:09 21 липня Київ, Україна

Спільні російсько-білоруські навчання Захід-2021 почнуться тільки через півтора місяця, а російські ешелони з військовослужбовцями і бойовою технікою вже готові висуватися в Білорусь.

Про це повідомляє Міністерство оборони РБ.

"В Білорусь для підготовки до участі в спільному стратегічному навчанні Збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації "Захід-2021" почнуть прибувати перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями і технікою", - сказано в повідомленні.

Навчання пройдуть на полігонах Білорусі та РФ з 10 по 16 вересня.

Їхня тема звучить так: "Застосування угруповань військ (сил) в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави".

"Захід-2021" повинен стати головним підсумком 2021-го навчального року в російській і білоруській арміях. Під час навчань планують створити складну повітряну обстановку та масово застосовувати авіацію.