Учення Росії в Білорусі продовжено до 9 липня - Білоруський гаюн

14:13 30 червня Київ, Україна

Навчання військових підрозділів збройних сил Російської Федерації в Білорусі продовжено щонайменше до 9 липня 2023 року. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, повідомляє моніторингова група "Білоруський гаюн",

"Вихідними будуть 1-3 липня, але "Доманово", "Лепельський", "Осиповичський" та "Обуз-Ліснівський" працюють без вихідних. Вкотре добре видно, де немає і де є росіяни», — йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними оглядачів, навчання триватиме з 3 липня до наступних дат:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 08.07;

полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) – до 07.07;

полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) – до 08.07;

полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) – до 09.07;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) – до 07.07;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) – до 09.07;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) – до 09.07;

полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) – до 09.07;