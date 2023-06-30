Учення Росії в Білорусі продовжено до 9 липня - Білоруський гаюн

Навчання військових підрозділів збройних сил Російської Федерації в Білорусі продовжено щонайменше до 9 липня 2023 року. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, повідомляє моніторингова група "Білоруський гаюн",
Загалом, за даними оглядачів, навчання триватиме з 3 липня до наступних дат:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 08.07;
- полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) – до 07.07;
- полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) – до 08.07;
- полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) – до 09.07;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) – до 07.07;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) – до 09.07;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманово" (Івацевичський район) – до 09.07;
- полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) – до 09.07;
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