Навчання НАТО. Натовські кораблі увійшли до Балтійського моря

07:37 15 квітня Київ, Україна

Кораблі 1-ї постійної морської групи увійшли до Балтійського моря і братимуть участь у навчаннях із сусідніми країнами-союзниками та державами-партнерами, повідомив портал телерадіомовлення ERR.



У Балтійське море увійшла частина кораблів постійної морської групи швидкого реагування НАТО SNMG1. Кораблі, що залишилися, прийдуть у п'ятницю в старий круїзний термінал Талліннського порту. Першочергове завдання – продемонструвати присутність союзників у регіоні Балтійського моря та провести спільні навчання з естонським військово-морським флотом», – йдеться у повідомленні.



За словами командира Військово-морських сил Естонії Юрія Саська, наступного тижня планується розпочати навчання разом з естонськими морпіхами.



Три фрегати, що вже стоять у порту, прийшли з міжнародних північних вод Норвегії. Там вони були на навчаннях під назвою "Холодна відповідь".



Очікується, що наступного тижня на зміну кораблям НАТО, що перебувають у терміналі, прийде інша група військово-морських сил альянсу.