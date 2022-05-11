Навчання АМАН-2021 пройдуть біля берегів Пакистану за участю ВМФ Росії

Спільні з РФ і країнами НАТО навчання "АМАН-2021" пройдуть в лютому 2021 року на узбережжі Пакистану.
Про це повідомляє "Ехо Москви".
У навчаннях "АМАН-2021" візьмуть участь США, Великобританія, Китай, Японія, Туреччина, Філіппіни, Малайзія, Шрі-Ланка, Індонезія та ін.
ВМФ Росії представлятимуть фрегат, патрульний корабель, рятувальне буксирне судно, підрозділ морської піхоти, загін розмінування і вертоліт.
Останній раз російські кораблі брали участь в маневрах з країнами НАТО у 2011 році біля берегів Іспанії.
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