Навчання АМАН-2021 пройдуть біля берегів Пакистану за участю ВМФ Росії

10:39 10 грудня Київ, Україна

Спільні з РФ і країнами НАТО навчання "АМАН-2021" пройдуть в лютому 2021 року на узбережжі Пакистану



Про це повідомляє "Ехо Москви".

"Маневри пройдуть в лютому наступного року біля берегів Пакистану", - повідомили журналістам в пресслужбі Чорноморського флоту.

У навчаннях "АМАН-2021" візьмуть участь США, Великобританія, Китай, Японія, Туреччина, Філіппіни, Малайзія, Шрі-Ланка, Індонезія та ін.



ВМФ Росії представлятимуть фрегат, патрульний корабель, рятувальне буксирне судно, підрозділ морської піхоти, загін розмінування і вертоліт.



Останній раз російські кораблі брали участь в маневрах з країнами НАТО у 2011 році біля берегів Іспанії.