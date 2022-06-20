Участь росії у діяльності FATF буде обмежена через її агресію проти України

14:30 20 червня Київ, Україна

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force - FATF), що займається підготовкою стандартів щодо протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму, вирішила серйозно обмежити роль та вплив російської федерації у цій міжнародній організації.

Про це повідомив голова організації Маркус Плейєр за підсумками пленарного засідання FATF.

«FATF ухвалила, що російське вторгнення суперечить базовим принципам організації і є грубим порушенням зобов'язань, які беруть на себе її члени», – заявив президент FATF Маркус Плейєр.

Тому організація суттєво обмежить роль і вплив росії всередині FATF, і це є прямим наслідком засудження російського вторгнення в Україну її членами.



Росії та її представникам більше не дозволено:

займати керівні ролі, надавати консультації;

брати участь у прийнятті рішень щодо розробки стандартів, підготовки експертних оцінок, управління, членства країн у FATF;

пропонувати оцінювачів та інших експертів під час підготовки рецензій виконання країнами рекомендацій FATF.

Перше значуще зіткнення росії з FATF сталося 2000 р., коли країну включили до чорного списку. Наприкінці того ж року уряд зайнявся розробкою заходів щодо боротьби з відмиванням грошей. У травні 2001р. росія ратифікувала Страсбурзьку конвенцію про пошук, накладення арешту та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Потім було ухвалено закон про протидію легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. З чорного списку росію виключили у жовтні 2002 р. Наступного року вона стала членом FATF.



На сайті Банку росії, де розміщується інформація про підсумки пленарних засідань FATF, останнє повідомлення – про засідання у лютому-березні. Посилання на червневе засідання, де було ухвалено рішення про обмеження прав росії, немає.



FATF закликала всі країни «залишатися пильними щодо загроз цілісності та безпеки міжнародної фінансової системи, що виникають внаслідок агресії російської федерації проти України», а також відслідковувати можливі ризики у зв'язку зі спробами оминути заходи, спрямовані на захист фінансової системи.