Убиті норки Данії становлять загрозу місцевій екосистемі

09:43 21 грудня Киев, Украина

Жителі Данії засипали уряд країни скаргами, в яких йде мова про можливе зараження водойм і питної води продуктами розпаду, що утворюються в результаті розкладання тушок убитих норок.

Про це представники уряду країни повідомили в неділю, 20 грудня.



Сотні "зомбі-норок", як їх охрестили місцеві ЗМІ, після поховання - в результаті утворення газів при розкладанні - стали підніматися з-під землі.

Це призвело до скарг місцевих жителів, які висловили побоювання через можливість зараження джерел питної води і озера, в якому офіційно дозволено купатися. Останнє знаходиться менш ніж за 200 метрів від полігону.



Останки звірят спалять



Уряд отримав підтримку в парламенті країни - Стортингу - і вирішив витягти останки звірят, щоб згодом спалити їх, повідомили в Міністерстві з питань сільського господарства і продовольства.



До робіт, однак, приступлять не раніше травня 2021 року, коли загроза зараження людей COVID-19 при ексгумації буде зведена до нуля.



Раніше, 4 листопада, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що влада вирішила знищити всіх норок на звірофермах країни в зв'язку з виявленням тварин, інфікованих мутованим штамом вірусу. За словами Фредеріксен, ним можуть бути заражені люди, крім того, він знижує здатність до утворення антитіл. На початок листопада було виявлено 12 осіб з мутованим варіантом коронавірусу - в Північній Ютландії.



Данія - найбільший в світі постачальник хутра норки. У країні працювали 1139 норкових ферм, на яких містилися близько 15-17 мільйонів норок.