Вбивство поліцією 17-річного юнака у Франції: заарештовано 150 осіб за участь у заворушеннях

11:45 29 червня Київ, Україна

Загибель 17-річного підлітка, застреленого поліцією 27 червня в передмісті Парижа О-де-Сен, викликала занепокоєння по всій країні та масові протести, що переросли у заворушення та зіткнення з поліцією.

Протестувальники підпалювали сміття та автомобілі та закидали пляшками та феєрверками поліціянтів, які намагалися їх розігнати. Масові протести пройшли у передмісті та робочих районах Парижа, а потім їх підхопили у містах по всій країні, включаючи Тулузу, Діжон та Ліон. За ніч заарештували 150 учасників протестів.

Протести еrupted у Франції для 2-ї ночі в ряді з надійними напрямками розгортаються на загальну violence spreading over fatal shooting of teenager by police.



Around 2,000 riot police have been called up in suburbs around Paris



Latest developments: https://t.co/QpK2P4XXQC pic.twitter.com/jM48pK0Py7 — AFP News Agency (@AFP) June 29, 2023

"Нам набридло, що з нами так поводяться", - заявили France 24 кілька протестувальників. Один із них додав, що його сім'я живе у Франції вже три покоління, але «вони ніколи нас не приймуть».

Як повідомляє France 24, президент Еммануель Макрон призначив на 29 червня термінову нараду.

Нагадаємо, 27 червня поліція застрелила 17-річного хлопця, який не зупинився за наказом дорожньої поліції. На відео інциденту, оприлюдненому в Інтернеті, видно, як двоє поліціянтів схилилися до вікна водія автомобіля. Хлопець вирішив втекти на авто, проте отримав вогнепальні поранення від одного з поліціянтів та загинув на місці.

Si on focalise sur le policier de gauche on voit qu'il tient son arme à la main et dirige au moins 1 coup en direction de Nahel. Paix à son âme 😔. pic.twitter.com/NEfP7Qmd5z — Kamil Abderrahman (@kamilabderrahmn) June 28, 2023

За даними прокуратури Нантера, поліціянт, підозрюваний у стрільбі по Наелю, залишається під вартою, йому звинувачують у ненавмисному вбивстві.



Адвокат родини Наеля сказав журналістам, що вони хочуть, щоб офіцера поліції переслідували за вбивство, а не за ненавмисне вбивство та передали розслідування іншому регіону.