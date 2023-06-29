Вбивство поліцією 17-річного юнака у Франції: заарештовано 150 осіб за участь у заворушеннях

Загибель 17-річного підлітка, застреленого поліцією 27 червня в передмісті Парижа О-де-Сен, викликала занепокоєння по всій країні та масові протести, що переросли у заворушення та зіткнення з поліцією.
Протестувальники підпалювали сміття та автомобілі та закидали пляшками та феєрверками поліціянтів, які намагалися їх розігнати. Масові протести пройшли у передмісті та робочих районах Парижа, а потім їх підхопили у містах по всій країні, включаючи Тулузу, Діжон та Ліон. За ніч заарештували 150 учасників протестів.
Протести еrupted у Франції для 2-ї ночі в ряді з надійними напрямками розгортаються на загальну violence spreading over fatal shooting of teenager by police.— AFP News Agency (@AFP) June 29, 2023
Around 2,000 riot police have been called up in suburbs around Paris
Latest developments: https://t.co/QpK2P4XXQC pic.twitter.com/jM48pK0Py7
Як повідомляє France 24, президент Еммануель Макрон призначив на 29 червня термінову нараду.
Нагадаємо, 27 червня поліція застрелила 17-річного хлопця, який не зупинився за наказом дорожньої поліції. На відео інциденту, оприлюдненому в Інтернеті, видно, як двоє поліціянтів схилилися до вікна водія автомобіля. Хлопець вирішив втекти на авто, проте отримав вогнепальні поранення від одного з поліціянтів та загинув на місці.
Si on focalise sur le policier de gauche on voit qu'il tient son arme à la main et dirige au moins 1 coup en direction de Nahel. Paix à son âme 😔. pic.twitter.com/NEfP7Qmd5z— Kamil Abderrahman (@kamilabderrahmn) June 28, 2023
За даними прокуратури Нантера, поліціянт, підозрюваний у стрільбі по Наелю, залишається під вартою, йому звинувачують у ненавмисному вбивстві.
Адвокат родини Наеля сказав журналістам, що вони хочуть, щоб офіцера поліції переслідували за вбивство, а не за ненавмисне вбивство та передали розслідування іншому регіону.
Адвокат родини Наеля сказав журналістам, що вони хочуть, щоб офіцера поліції переслідували за вбивство, а не за ненавмисне вбивство та передали розслідування іншому регіону.
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