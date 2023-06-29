Вбивство поліцією 17-річного юнака у Франції: заарештовано 150 осіб за участь у заворушеннях

11:45 29 червня Київ, Україна

Загибель 17-річного підлітка, застреленого поліцією 27 червня в передмісті Парижа О-де-Сен, викликала занепокоєння по всій країні та масові протести, що переросли у заворушення та зіткнення з поліцією.
 
Протестувальники підпалювали сміття та автомобілі та закидали пляшками та феєрверками поліціянтів, які намагалися їх розігнати. Масові протести пройшли у передмісті та робочих районах Парижа, а потім їх підхопили у містах по всій країні, включаючи Тулузу, Діжон та Ліон. За ніч заарештували 150 учасників протестів.
"Нам набридло, що з нами так поводяться", - заявили France 24 кілька протестувальників. Один із них додав, що його сім'я живе у Франції вже три покоління, але «вони ніколи нас не приймуть».
Як повідомляє France 24, президент Еммануель Макрон призначив на 29 червня термінову нараду.
 
Нагадаємо, 27 червня поліція застрелила 17-річного хлопця, який не зупинився за наказом дорожньої поліції. На відео інциденту, оприлюдненому в Інтернеті, видно, як двоє поліціянтів схилилися до вікна водія автомобіля. Хлопець вирішив втекти на авто, проте отримав вогнепальні поранення від одного з поліціянтів та загинув на місці.
За даними прокуратури Нантера, поліціянт, підозрюваний у стрільбі по Наелю, залишається під вартою, йому звинувачують у ненавмисному вбивстві.

Адвокат родини Наеля сказав журналістам, що вони хочуть, щоб офіцера поліції переслідували за вбивство, а не за ненавмисне вбивство та передали розслідування іншому регіону.