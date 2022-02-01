У жителя Зімбабве народилася 151 дитина

11:55 12 травень Київ, Україна

Житель Зімбабве Мишек Ньяндоро за свої 66 років життя завів 16 дружин і 151 дитину. Більшість його дітей вже дорослі і створили власні сім'ї, але про кількість онуків чоловіка нічого не відомо.



Про це розповідає місцеве видання Metro.



Останнє весілля Ньяндоро відбулося в 2015 році. На червень поточного року заплановане ще одне весілля, але і на цьому зупинятися чоловік не збирається, адже тільки "Бог має право вирішувати, скільки дітей і дружин йому судилося мати".



Відзначається, що пів сотні дітей Мишека - школярі, шість служать в Національній армії країни, двоє - представники правоохоронних органів, 11 - фахівці в різних сферах, 13 дочок і 23 сини вже створили власні сім'ї.



Крім цього, один з синів багатоженця також має чотири дружини.



Багатоженство Ньяндоро вважає власним проєктом, який вже приносить свій прибуток. Діти радують батька і духовно, і фінансово.



"Кожна з дружин щосили намагається готувати найсмачнішу їжу, тому що, згідно з правилом, я їм тільки те, що мені подобається, а несмачні страви я викидаю", - зазначив чоловік.



Зараз Мишек в очікуванні стабілізації економічної ситуації в країні, після чого збирається збільшити штат своїх дружин ще на дві-три одиниці.



Сім'я в основному веде сільське господарство на 93 гектарах землі поблизу гір Мвурві. Ділянку багатоженцю виділив уряд недавно.